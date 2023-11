Jordaniens Luftwaffe wirft Hilfspaket für Feldlazarett im Gazastreifen ab

Jordaniens Luftwaffe hat offenbar ein Hilfspaket für ein Feldlazarett im Gazastreifen abgeworfen. Israels Militär verstärkt seine Angriffe auf das Gebiet - es hat den Gazastreifen bei ihrer Bodenoffensive nach eigenen Angaben in zwei Teile gespalten. CIA-Chef William Burns ist heute im Nahen Osten zu Besuch.

Jordaniens Luftwaffe hat offenbar ein Hilfspaket für ein Feldlazarett im Gazastreifen abgeworfen. Israels Militär verstärkt seine Angriffe auf das Gebiet - es hat den Gazastreifen bei ihrer Bodenoffensive nach eigenen Angaben in zwei Teile gespalten.

HEUTE_AT: Israel teilt Gazastreifen in Nord- und SüdhälfteIsraels Armee will die islamistische Hamas im Gazastreifen offenbar einkesseln. Das Küstengebiet sei jetzt zweigeteilt, heißt es.

ORF: Gazastreifen: Krisendiplomatie stellt ZukunftsfrageKnapp einen Monat seit Ausbruch der Kämpfe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen zeichnen sich keine Wege zur Lösung des Konflikts ab. Während die Vertreter der arabischen Länder einen sofortigen Waffenstillstand forderten, sprach sich US-Außenminister Antony Blinken stattdessen für eine humanitäre Feuerpause aus.

DİEPRESSECOM: Israels Armee: Gazastreifen in Nord- und Südhälfte geteiltPalästinenser-Präsident Abbas fordert bei einem überraschenden Treffen mit US-Außenminister Blinken eine sofortige Waffenruhe. Israels Armee will Beweise für militärische Hamas-Infrastruktur unter...

ORF: Treffen mit Blinken: Abbas fordert Waffenruhe im GazastreifenDer palästinensische Präsident Mahmud Abbas hat am Sonntag bei einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken in Ramallah eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen gefordert. Abbas habe sich außerdem dafür ausgesprochen, mehr Hilfsgüter und Treibstoff in den Küstenstreifen zu lassen, berichtete die palästinensische Nachrichten agentur WAFA.

VORARLBERG: Dutzende Tote nach israelischem Angriff auf FlüchtlingslagerDie israelische Armee hat ihren Militäreinsatz gegen die militante Palästinenser-Organisation Hamas im Gazastreifen fortgesetzt.

