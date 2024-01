Johannes Lins teilt eindrucksvolle Erfahrungen aus Indien und Senegal

Der 21-jährige Johannes Lins aus Frastanz teilt seine eindrucksvollen Erfahrungen aus Dharamshala, Indien und Mballing, Senegal, darunter schöne, erstaunliche und auch schreckliche Erzählungen, die einem nahegehen. Johannes Lins' Reise durch Indien und den Senegal ist mehr als nur ein Abenteuer. Sie ist eine Geschichte des persönlichen Wachstums, des tiefen sozialen Engagements und der menschlichen Verbundenheit.

Inspiriert von einem Bericht der VN über einen Zivildiener in Kambodscha und dem Engagement seines Großonkels Diether Fink im Dhulikhel Hospital in Nepal, begann Lins' Interesse an internationalen sozialen Projekten zu wachsen. Die Reisen durch Indien und den Senegal ist mehr als nur ein Abenteuer. ©Johannes Lins "Ich wohnte fünf Minuten vom Dalai Lama entfernt" In Dharamshala, Indien, verbrachte Johannes seinen Zivildienst elf Monate lang im"Tibetan Settlement Office", wo er eng mit tibetischen Flüchtlingen zusammenarbeitet





