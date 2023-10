Johann Pfabigan: 50 Jahre Erfahrung in der Imkerei

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Beim vierten und letzten Imkerstammtisch dieses Jahres der Ortgruppe Kautzen am 22.

Johann Pfabigan ist seit 50 Jahren aktives Mitglied der Ortsgruppe Kautzen des NÖ Imkerverbandes und hat durch seine Tätigkeit und die Weitergabe seiner langjährigen Erfahrung wertvolle Dienste für die Imkerschaft und Bienenwirtschaft geleistet. Dies wurde mit der Verleihung der „Bronzenen Weippl-Medaille“ gewürdigt.

Dem Obmann Thomas Tischleritsch und seinem Vorgänger als Obmann, Ernst Hörmann, wurde vom NÖ Imkerverband in Würdigung ihrer Verdienste und ihrer 30jährigen Mitgliedschaft das „Goldene Verbandsabzeichen“ verliehen. headtopics.com

