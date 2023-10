Jobangebote auf der Burgruine Aggstein und in der Stadt Melk

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Lust auf eine berufliche Abwechslung? Auf der Burgruine Aggstein ist man etwa auf der Suche nach einem Burgfräulein oder einem Knappen.

Für einen weiteren außergewöhnlichen Job in der Region ist die Bewerbungsfrist zwar schon vorbei, man darf aber trotzdem gespannt sein: Die Stadt Melk sucht nämlich ein Christkind. Wer am Melker Advent die Kinderaugen zum Leuchten bringen wird, wird sich bald herausstellen.

Weiterlesen:

noen_online »

Melk in den Top-Drei: „Der große Joker derzeit ist die Stimmung“Melk surft weiter auf der Erfolgswelle. Der Hauptfaktor ist für Trainer Helmut Anderst klar: der Zusammenhalt. Weiterlesen ⮕

Jugendprojekt Kulturregion Melk: Startschuss für StreetworkerLEADER-Projekt um 380.000 Euro soll mit Vereinsunterstützung Jugendliche in Region besser fördern und unterstützen. Weiterlesen ⮕

UTC Melk verliert Aufstiegsspiel gegen TC SeebensteinNach dem makellosen Kreismeistertitel ging es für die 35+-Herren des UTC Melk um den Aufstieg in die Landesliga. Trotz einer starken Leistung mussten sie sich dem TC Seebenstein geschlagen geben. Weiterlesen ⮕

Weihnachtskekse: Stadt Waidhofen sucht die besten RezepteDie Stadt Waidhofen sammelt auch heuer wieder die beliebtesten Rezepte der Waidhofnerinnen und Waidhofner und veröffentlicht diese in einem eigenen Rezeptmagazin. Beiträge können bis 5. November eingereicht werden. Weiterlesen ⮕

Kritik am Grundstücksgeschäft der Stadt WienDer endgültige Bericht enthält reichlich Kritik an den Grundstücksgeschäften der Stadt Wien. Es wird bemängelt, dass die Raumordnung in Wien durch die enge Zusammenarbeit mit Grundstückseigentümern und Projektentwicklern beeinflusst wird. Weiterlesen ⮕

Kritik am Flächenwidmungsverfahren der Stadt WienDer Rechnungshof (RH) kritisiert die enge Zusammenarbeit der Stadt mit Projektbetreibern und gewinnbringende Widmungsänderungen für Private. Es gibt keine Kontrolle durch eine weitere Instanz und keine kritische Auseinandersetzung des Fachbeirats für Stadtplanung und Stadtgestaltung. Weiterlesen ⮕