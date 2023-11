Jetzt musst du dich bei Facebook von Werbung freikaufen

Der US-Konzern Meta führt eine Gebühr für die werbefreie Nutzung der Netzwerke Facebook und Instagram ein. Meta kündigte am Montag in einer Erklärung eine"neue Abo-Option" an. Ab November müssen Nutzer demnach mindestens 9,99 Euro pro Monat zahlen, wenn sie keine Werbung mehrDer Mindestpreis von 9,99 Euro monatlich gilt für Nutzer, die das Abo über einen Internetbrowser abschließen.

Meta begründet die Gebühr mit neuen Anforderungen des europäischen Rechts zum Datenschutz und zu gezielter Onlinewerbung. Damit ist unter anderem das Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act) gemeint. Die EU will damit für alle Online-Akteure gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen.

