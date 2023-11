'Jede Träne ist Heilung'

Irene Christof ist Koordinatorin für Trauer bei der Caritas Vorarlberg. Sie spricht mit uns über das Thema"Trauer", wie sich diese im Laufe der Zeit verändert hat und warum Trauerpausen so wichtig sind. Die katholische Kirche feiert an den beiden ersten Tagen im November Allerheiligen und Allerseelen. Der 1. November (heuer ein Mittwoch) gilt als hoher Festtag. Es wird das neue Leben gefeiert, in das die Heiligen gelangt sind und das allen Christen verheißen wird.

Im Gegensatz dazu wird am 2. November den Toten gedenkt. Vielen Menschen kämpfen das ganze Jahr mit dem Schmerz, welcher der Verlust einer geliebten Person hinterlassen hat. An diesen Tagen rückt die Trauer jedoch noch ein Mal mehr in den Mittelpunkt.

"Trauer ist etwas ganz Umfangreiches, etwas ganz Individuelles", so beginnt Irene Christof, Koordinatorin für Trauer bei der Caritas Vorarlberg, das Gespräch. Die dreifache Mama arbeitet täglich mit Menschen und versucht ihnen mit ihrer Trauer zu helfen. Dafür gibt es jedoch kein allgemeines Rezept."Trauer kommt plötzlich. headtopics.com

Wie alles, hat sich auch die Art zu Trauern im Laufe der Zeit verändert. Früher gab es das sogenannte"Trauerjahr". Man trug ein Jahr lang die Farbe Schwarz und so war für Außenstehende direkt sichtbar, dass eine Person derzeit trauert. Außerdem wurde früher mehr im häuslichen Bereich getrauert."Heutzutage gibt es viel mehr Orte, an denen getrauert wird.

Beim Verlust einer geliebten Person ist für die Koordinatorin für Trauer besonders wichtig, dass man sich von dieser Person verabschiedet."Das habe ich in der Arbeit mit trauernden Menschen schon oft erlebt. Der Abschied spielt eine unglaublich wichtige Rolle. Auch wenn genau das besonders schwierig ist für die Angehörigen." Sie empfiehlt dennoch, wenn es möglich ist, zum Beispiel noch die Hand der verstorbenen Person zu halten und sich so zu verabschieden. headtopics.com

Trauer: Wie sich diese im Laufe der Zeit verändert hatIrene Christof, Koordinatorin für Trauer bei der Caritas Vorarlberg, spricht über das Thema Trauer und warum Trauerpausen so wichtig sind. An den ersten beiden Tagen im November feiert die katholische Kirche Allerheiligen und Allerseelen. Weiterlesen ⮕

WNSC-Familie trauert um Manfred Linshalm (74)Große Trauer um Manfred Linshalm, viele Jahre treuer Anhänger des Wiener Neustädter SC. Weiterlesen ⮕

Trauer um Prandtauer-Preisträger Ernst PfabiganSt. Pölten trauert um Prandtauer-Preisträger Ernst Pfabigan. Er verstarb am 28. Oktober im 97. Lebensjahr. Weiterlesen ⮕

Dorfplatzrose sorgte für jede Menge LacherBegeistert zeigten sich die Besucher des Stücks „Dorfplatzrose“ des Theaterstadls. Weiterlesen ⮕

Trauer um KlementBAC-Ehrenpräsident Wolfgang Klement verstarb im 86. Lebensjahr. Weiterlesen ⮕

Trauer um Matthew Perry: „Ich habe ihn bedingungslos geliebt“Zahlreiche Fans und Stars bekundeten ihre Bestürzung und Trauer über Perrys plötzlichen Tod, darunter die Schauspielerinnen Gwyneth Paltrow, Shannen Doherty und Mira Sorvino. Weiterlesen ⮕