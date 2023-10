Jazzabend: Roland Batik Trio mit neuem Programm im Schloss Rothschild

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Heinrich Werkl (Bass), Roland Batik (Piano) und Walter Grassmann (Drums) sind kongeniale kreative Partner im Roland Batik Trio. Am 8. November kommt die Band mit ihrem zeitlosen und in der europäischen Musiktradition verhafteten Jazz-Stil nach Waidhofen.

ie Jazzformation um den Pianisten und Komponisten Roland Batik präsentiert am Mittwoch, 8. November, um 19.30 Uhr im Schloss Rothschild ihr neues Programm „New Aspects“. Special Guest: Yuko Batik. Seit Jahrzehnten zählt die Jazzformation um den Pianisten und Komponisten Roland Batik zu den führenden Trios national als auch international. Im Sommer 2023 hat sich die Band ein brandneues Programm erarbeitet, dem tonalen und melodiösen Charakter in der Stilistik treubleibend, aber mit vielen spannenden und neuen Aspekten. Dieses Programm mit dem passenden Titel „New Aspects“ kann das jazz-affine Waidhofner Publikum am Mittwoch, 8. November, um 19. headtopics.com

Darüber hinaus werden auch einige beliebte Titel aus den Alben „Best of Batik Trio“ und „Piña colada“ zu hören sein. Als „special guest“ tritt an diesem Abend Yuko Batik auf, die das selten gespielte Solo-Piano-Werk „Variations“ von Friedrich Gulda interpretieren wird.

