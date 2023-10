Jannik Sinner kürt sich erstmals zum Wien-Sieger

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:annik Sinner hat am Sonntag in einem epischen Finale erstmals die Erste Bank Open in Wien gewonnen. Der erst 22-jährige Italiener bezwang vor 9.

Für seinen insgesamt zehnten ATP-Titel kassierte Sinner nicht nur 500 ATP-Zähler, sondern ein Preisgeld in der Höhe von 450.650 Euro. Für Medwedew blieben 300 Punkte und 242.480 Euro. "Gratuliere für deine tolle Woche. In Finali gegen dich zu stehen, bedeutet mir viel. Du hast mich sehr verbessern lassen. Ich wünsche dir das Beste für den Rest der Saison", meinte der"winner" Sinner in seiner Siegesansprache zu Medwedew."Es bedeutet mir viel, hier in Wien zu gewinnen", sagte er noch auf Englisch."Jetzt red ma amoi deitsch", meinte er zur Freude der Fans auf Südtirolerisch.

Auch Medwedew hatte zuvor Sinner gratuliert."Einen Moment habe ich gedacht, jetzt habe ich dich. Hoffentlich können wir noch mehr Finali spielen. Du hast toll gespielt, große Gratulationen an dich." Der Russe mag Wien ebenfalls sehr."Ich möchte viele Male zurückkommen", versprach auch er. headtopics.com

Das Finale zwischen den Nummern 3 und 4 der ATP-Rangliste war wohl eines der hochklassigsten in der Geschichte des Traditionsturniers. Die neuerlich ausverkaufte Stadthalle war von erstaunten Reaktionen und tosendem Applaus erfüllt. Krachende Grundlinienduelle, ein oft ans Netz kommender Sinner und ein enger Spielverlauf prägten diese Partie.

Im ersten Satz gelang Medwedew das erste Break zum 3:1, doch ein groß retournierender Sinner schaffte gleich zu Null das Rebreak. Danach steuerte das Duo wie schon zuletzt beim 7:6,7:6-Erfolg Sinners im Peking-Finale auf das Tiebreak zu. Davor musste der Südtiroler aber bei 5:6 noch einen ersten Satzball abwehren. headtopics.com

