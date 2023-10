Jäger tot aufgefunden - Obduktion angeordnet

Der 70-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld unternahm mit einem 34-jährigen Jagdkollegen aus dem Bezirk Neunkirchen einen Jagdausflug in das Revier nach Altenberg an der Rax (Bruck-Mürzzuschlag). Der 70-Jährige brachte seinen Bekannten zu einem höher gelegenen Hochsitz und begab sich mit seinem Pkw zu einem Wildschwein-Futterplatz, um diesen zu bestücken.

Als der 70-Jährige nicht wie vereinbart zurückkam und auch telefonisch nicht erreichbar war, begab sich der 34-Jährige auf die Suche. Er fand den 70-Jährigen abseits des Weges mit einer blutenden Kopfwunde vor.Die Leiche wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr und des Bergrettungsdienstes geborgen. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete eine Obduktion zur Feststellung der genauen Todesursache an.25.10.2023: Kampfhund ohne Maulkorb zerfleischt"Feni" auf Wiese.

Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen. headtopics.com

Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier.

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.06.10.2023: Mordalarm! Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben.Ärger für Oswald G.: Er lebt seit vielen Jahren in Loosdorf, war in St. Pölten nebengemeldet. headtopics.com

Weiterlesen:

Heute_at »

Borussia Dortmund: Auch ein „dreckiger Sieg“ ist ein SiegDas Startelf-Comeback von Marcel Sabitzer für Borussia Dortmund ist gelungen. Der Steirer nahm am Mittwoch beim wichtigen 1:0-Sieg von Borussia Dortmund in der Champions League bei Newcastle... Weiterlesen ⮕

Beim Online-Zocken verloren? So bekommt man das Geld zurückEin Betroffener schildert, wie einfach er Tausende Euro zurückerhielt – und ein Anwalt erzählt aus seiner Praxis Weiterlesen ⮕

Tödlicher Jagdausflug in der SteiermarkEin 70-jähriger Mann aus Hartberg-Fürstenfeld kam bei einem Jagdausflug im Revier Altenberg ums Leben. Er wurde abseits des Weges mit einer Kopfwunde gefunden. Die genaue Todesursache wird durch eine Obduktion ermittelt. Weiterlesen ⮕

Musikerin Sigrid Horn: „Wenn etwas rausmuss, dann muss es einfach raus“Die berührende Dialekt-Musikerin bringt gleich zwei neue Alben heraus: ein persönliches und ein politisches Weiterlesen ⮕

Angeklagt, ausgepfiffen und davongejagt: Kaum ein Kanzler tritt in Würde abAbmontiert. Abgestürzt. Angeklagt. Ausgepfiffen. Nur wenigen Regierungschefs gelingt ein geplanter und eleganter Abgang. Weiterlesen ⮕

Ein Lkw-Führerhaus wurde in Pleissing zum KlassenzimmerWenn im Unterricht die Lastwägen auffahren: Die Firma Setzer Transporte GmbH aus Heufurth (Stadtgemeinde Hardegg) besuchte die Volksschule Pleissing, um den Kindern auf spielerische Art alles Wissenswerte rund um Lkws zu vermitteln. Weiterlesen ⮕