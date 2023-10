„Ist nur Corona“: Hustender Arbeitskollege gibt Entwarnung

Es herbstelt wieder, und das macht sich auch in den heimischen Büros bemerkbar, immer mehr Menschen erkranken. Für Aufregung sorgt ein Fall in einem Linzer Büro. Dort zog ein Angestellter mit lautem Husten den Unmut der Belegschaft auf sich. Doch nun folgt Entwarnung: Es handelt sich nur um eine kleine Corona-Infektion.

LINZ – Ohrenbetäubender Reizhusten hallt durch die Gänge der Marketing-Agentur Teuer&Schlecht. Mitarbeiter Gerhard beruhigt seine Kolleg:innen: „Falscher Alarm! Bin nicht erkältet. Keine Sorge, es ist nur Corona“, lacht er. Gerhard ist einer von vielen. Tausende Österreicher:innen schleppen derzeit trotz Corona in die Büros ihrer systemirrelevanten Unternehmen.

