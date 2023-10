Ist Leitungswasser schädlich?

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen.

Die mikrobiologische Qualität von Trinkwasser ist in der österreichischen Trinkwasserverordnung streng geregelt. Alle Wasserversorger sind verpflichtet, diese Regelungen strikt einzuhalten. Das wird auch regelmäßig kontrolliert. Trinkwasser in Österreich ist daher mikrobiologisch einwandfrei. Dies gilt gesetzlich bis zum Wasserzähler, also bis zur Übergabe des Wassers in die Verantwortung des Konsumenten.

Besonders wichtig zu wissen ist, dass jedes Trinkwasser von Natur aus wassereigene Mikroorganismen enthält, welche zur charakteristischen Beschaffenheit des Trinkwassers gehören wie natürliche chemische Inhaltsstoffe. Diese Mikroorganismen sind in einem frischen Trinkwasser völlig harmlos. Probleme können entstehen, wenn das Lebensmittel Trinkwasser verdirbt, und erhöhten Temperaturen über längere Zeit ausgesetzt ist. headtopics.com

Alexander Kirschner ist stellvertretender Leiter des Fachbereichs für Wasserqualität und Gesundheit an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften in Krems und Leiter der Abteilung Wassermikrobiologie an der MedUni Wien.Wenn das Trinkwasser jedoch „frisch gezapft“ wird, das heißt der Wasserhahn so lange aufgedreht wird, bis es kalt aus dem Hahn rinnt, ist Trinkwasser unbedenklich genießbar und eine private Aufbereitung unnötig.

