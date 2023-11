Israels Sicherheitsminister kritisiert möglichen Geisel-Deal mit Hamas

Israels rechtsextremer Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir hat eine mögliche Abmachung mit der islamistischen Hamas zur Freilassung von Geiseln im Gazastreifen scharf kritisiert. Er sei sehr beunruhigt, dass zurzeit über ein mögliches Abkommen gesprochen werde, sagte Ben-Gvir am späten Montagabend im israelischen Fernsehsender. Der Sender bestätigte, dass eine Reporterin und ein Kameramann getötet wurden. Die Crew sei direkt und gezielt angegriffen worden, sagte der Direktor des Senders.

Im Gazastreifen haben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zwei weitere Kliniken um Evakuierung gebeten. Es handelt sich um das indonesische Krankenhaus und das Al-Ahli-Krankenhaus, eine der ältesten Einrichtungen im Gazastreifen mit mehr als 140-jähriger Geschichte, sagte ein WHO-Sprecher am Dienstag in Genf. Die islamistische Hamas hat Medienberichten zufolge Einzelheiten zu einem möglichen Geisel-Deal mit Israel bekannt gegeben





KURIERat » / 🏆 4. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

EU-Chefs verurteilen Hamas-Angriffe und betonen Israels Recht zur SelbstverteidigungDer Europäische Rat verurteilt die brutalen Angriffe der Hamas in Israel und bezeichnet die Benutzung von Zivilpersonen als menschliche Schutzschilde als verwerfliche Gräueltat. Gleichzeitig betonen sie das Recht Israels zur Selbstverteidigung und fordern die Freilassung aller Geiseln.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Hamas-Terroristen – pro Geisel 10.000 € und WohnungDie Terror-Miliz Hamas hat in der Nacht auf Dienstag zwei Geiseln an die israelische Armee übergeben. Nun kommen schockierende Details ans Licht.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

'Shalom!' Geisel schüttelt Hamas-Terroristen die HandDie Terror-Organisation Hamas hat zwei Frauen freigelassen. Nun ist ein Video aufgetaucht, in dem ein wunderschöner Akt der Güte zu sehen ist.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Freie Hamas-Geisel (85) schildert tagelanges MartyriumYocheved Lifschitz (85) wurde am 7. Oktober von der Hamas entführt und nun wieder freigelassen. Nun erzählte sie, wie es ihr in Geiselhaft erging.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Nehammer traf Vater von österreichischer Hamas-GeiselBundeskanzler Karl Nehammer traf bei seiner Reise nach Israel auch Gilad Korngold, den Vater des Auslandsösterreicher Tal Shoham.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Angehörige der Hamas-Geisel: 'Sie schrieb ein letztes Mal in den Familienchat'Der KURIER traf in Wien drei Familienmitglieder von entführten Israelis. Sie alle durchforsteten das Videomaterial der Hamas nach ihren Verwandten - und hoffen weiter auf deren Rückkehr.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »