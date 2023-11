Israels Generalstabschef kündigt Ausweitung der Einsätze im Gazastreifen an

Israels Generalstabschef Herzi Halevi hat eine Ausweitung der Einsätze im Gazastreifen angekündigt."Wir sind kurz davor, das militärische System im nördlichen Gazastreifen zu zerschlagen (...) wir werden in anderen Gebieten weitermachen“, sagte Halevi laut Mitteilung am Freitag bei einem Truppenbesuch im Gazastreifen."Es bleibt zwar noch einiges zu tun, aber wir sind auf dem besten Weg.“ Kommandeure der islamistischen Hamas müssten"systematisch“ ausgeschaltet und Infrastruktur zerstört werden.

Dazu würden"immer mehr Regionen ins Visier“ genommen.Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat nach einem umstrittenen Social-Media-Post zum Gaza-Krieg die seiner Ansicht nach uneingeschränkte Redefreiheit für Künstler verteidigt."Ich ziehe keine Grenze“, sagte Ai Weiwei am Donnerstagabend bei einer Vernissage in München."Ich will kritisiert werden.“ Die Londoner Lisson Gallery hatte eine geplante Ausstellung zu Ai Weiwei diese Woche nach heftiger Kritik an der Äußerung des Künstlers gestopp

KRONE_AT: Spital gestürmt: Israels Armee tötet Terroristen„ Hamas Knotenpunkt“: In ihrem Kampf gegen die Hamas ist die israelische Armee in der Nacht auf Mittwoch in das größte Krankenhaus in Gaza-Stadt vorgerückt.

KRONE_AT: Israelische Streitkräfte bergen Leiche einer Geisel im GazastreifenDie israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben die Leiche einer Geisel in der Nähe des Shifa-Krankenhauses im Gazastreifen geborgen. Die tote Frau soll am 7. Oktober bei dem Massaker der Hamas aus dem israelischen Grenzort Beeri entführt worden sein. Ihre Leiche wurde nach Israel gebracht und identifiziert.

NACHRİCHTEN_AT: Tod nach Behandlung in Wiener Kosmetiksalon: Klinik wehrt sich gegen VorwürfeNach dem Tod einer 28-Jährigen in Folge einer Behandlung in einem Wiener Kosmetiksalon, hat sich die Klinik Donaustadt am Donnerstag gegen Vorwürfe ihrer Familie gewehrt. Die 28-Jährige habe im Spital"eine extrem seltene autoimmunologische Reaktion" bekommen, hieß es am Donnerstag auf einer Pressekonferenz des Spitals. Man habe keine Chance gehabt, sie zu heilen. Laut ersten Berichten macht die Familie ärztliche Versäumnisse für ihren Tod verantwortlich.

HEUTE_AT: Bewaffneter raubt Tankstelle in Wien ausMit einer Schusswaffne in Händen soll ein Maskierter am Dienstagabend eine Tankstelle in Wien-Liesing ausgeraubt haben. Die Ermittlungen laufen.

FALTER_AT: Der Fürst und sein eigenes Museum'Es ist gar nicht leicht, sein eigenes Museum zu sein', meinte Karel Schwarzenberg über sich selbst. Denn seine Lebensgeschichte ist ganz und gar museal. Im FALTERmaily nimmt Peter Michael Lingens Abschied vom Fürsten ↓

HEUTE_AT: Streit wegen Kartenspiel, dann Mann mit BMW überfahrenFolgenschwerer Streit: Zwei Lokalgäste gerieten sich in die Haare, einer soll den anderen mit dem Auto überfahren haben. Jetzt stand er vor Gericht.

