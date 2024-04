Israels Generalstabschef bedauert den Tod von WCK-Mitarbeitern im Gazastreifen

Israels Generalstabschef Herzi Halevi hat den Tod von Mitarbeitern der US-Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) im Gazastreifen durch einen israelischen Luftschlag einen"schweren Fehler" genannt und sein Bedauern ausgedrückt. NGO-Mitarbeiter getötet "Der Angriff wurde nicht in der Absicht durchgeführt, den WCK-Helfern zu schaden", sagte er. US-Präsident Joe Biden kritisierte Israel scharf.

"Schwerer Fehler" "Es war ein Fehler, der auf eine falsche Identifizierung folgte - in der Nacht in einem Krieg unter sehr komplexen Bedingungen. Das hätte nicht passieren dürfen", sagte Halevi in der Nacht auf Mittwoch in einer Videostellungnahme."Dieser Vorfall war ein schwerer Fehler", sagte er. Das habe eine vorläufige Untersuchung ergeben. Nähere Einzelheiten nannte er nicht. Ein unabhängiges Gremium werde den Vorfall gründlich untersuchen und"in den nächsten Tagen abschließen", fuhr der israelische Generalstabschef weiter for

