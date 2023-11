Israelisches Militär entdeckt Leiche einer Hamas-Geisel in Gaza

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben die Leiche einer Hamas-Geisel in einem Gebäude neben dem Schifa-Spital in Gaza entdeckt. Bei der Toten handele es sich um die 65 Jahre alte, wie die Streitkräfte am Donnerstag mitteilten. In dem Gebäude seien außerdem Sturmgewehre und Panzerfäuste gefunden worden. Eine Todesursache wurde nicht genannt. Israelische Soldaten setzten am Donnerstag ihre Durchsuchung des Schifa-Spitals fort.

Die von der Hamas geführten Gesundheitsbehörden im Gazastreifen teilten mit, die Soldaten hätten die Kellergeschosse durchkämmt und Techniker festgenommen, die für die medizinischen Geräte zuständig seien. Die Klinik hat seit fast einer Woche keinen Storm mehr., sagte im Interview mit"Al Jazeera" aber, dass einige Personen beim Spital unter israelischen Beschuss gekommen seien, als sie versucht hätten, das Gelände über den angeblich sicheren Fluchtkorridor zu verlasse

:

KRONE_AT: Israelische Streitkräfte bergen Leiche einer Geisel im GazastreifenDie israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben die Leiche einer Geisel in der Nähe des Shifa-Krankenhauses im Gaza streifen geborgen. Die tote Frau soll am 7. Oktober bei dem Massaker der Hamas aus dem israelischen Grenzort Beeri entführt worden sein. Ihre Leiche wurde nach Israel gebracht und identifiziert.

Herkunft: krone_at | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Israelische Soldatin von Hamas als Geisel genommen tot aufgefundenEine 19-jährige israelische Soldatin, die von der Terrormiliz Hamas als Geisel genommen wurde, ist tot. Die israelische Armee hat die sterblichen Überreste der Soldatin im Gaza streifen gefunden.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

PROFİLONLİNE: Flut an Online-Propaganda und Desinformation im Konflikt zwischen Israel und HamasDie „New York Times“ berichtet über die zunehmende Verbreitung von Falschmeldungen und Desinformation im Konflikt zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas . Es wird darauf hingewiesen, dass diese Flut an Propaganda größer ist als je zuvor beobachtet und ein Spiegelbild der geopolitischen Spaltung der Welt darstellt. Der Artikel untersucht die Auswirkungen dieser Falschmeldungen und zeigt drei Muster auf, die in vielen Falschmeldungen zu finden sind.

Herkunft: profilonline | Weiterlesen »

KURIERAT: Israel: Hamas-Kommandozentrum und Waffen in Al-Schifa-Klinik entdeckt Israel - Gaza -Krieg UN-Sicherheitsrat stimmt für 'humanitäre Pausen' im Gaza streifen. Alle Nachrichten zum Israel - Gaza -Krieg finden Sie hier.

Herkunft: KURIERat | Weiterlesen »

NACHRİCHTEN_AT: Tod nach Behandlung in Wiener Kosmetiksalon: Klinik wehrt sich gegen VorwürfeNach dem Tod einer 28-Jährigen in Folge einer Behandlung in einem Wiener Kosmetiksalon, hat sich die Klinik Donaustadt am Donnerstag gegen Vorwürfe ihrer Familie gewehrt. Die 28-Jährige habe im Spital"eine extrem seltene autoimmunologische Reaktion" bekommen, hieß es am Donnerstag auf einer Pressekonferenz des Spitals. Man habe keine Chance gehabt, sie zu heilen. Laut ersten Berichten macht die Familie ärztliche Versäumnisse für ihren Tod verantwortlich.

Herkunft: nachrichten_at | Weiterlesen »

FALTER_AT: Autor erhält Zuspruch und wird zu Live-Auftritt eingeladenIm Zuge seines Textes zur Ära des Bablerismus wurde arminthurnher ins puls24news-Frühstücksfernsehen eingeladen. Eine Frage, die ihm dort gestellt wurde und ihn nach wie vor beschäftigt: Ist Andreas Babler ein Populist? Mehr in der Seuchenkolumne ↓

Herkunft: falter_at | Weiterlesen »