Israelischer Kurzeinsatz im Gazastreifen, EU fordert „humanitäre Korridore und Pausen“

Das israelische Militär erklärte, der Einfall vergangene Nacht bereite die „nächste Phase des Kampfes“ vor.

Im Entwurf für eine EU-Gipfelerklärung werden „humanitäre Korridore und Pausen“ gefordert. Die Hamas soll Menschen an der Flucht hindern.

EU-Gipfel: Feuerpausen und humanitäre Korridore gefordertDie Staats- und Regierungschefs der EU wollen bei ihrem Gipfel zu Feuerpausen und 'humanitären Korridoren' aufrufen, um Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bekommen. Das geht laut Reuters aus dem abschließenden Entwurf für die Gipfelerklärung hervor. Weiterlesen ⮕

Angehöriger von österreichisch-israelischer Geisel:„Ohne Hoffnung wüsste ich nicht, wie ich weiterleben soll“Kanzler Nehammer weilte auf Solidaritätsbesuch in Israel: Er traf nicht zuletzt auch den Vater der österreichisch-israelischen Geisel Tal Shoham. Weiterlesen ⮕

