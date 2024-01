Israelischer Fußballer nach Solidaritätsgeste freigelassen

Einen Tag nach seiner Festnahme in der Türkei ist der israelische Fußballer Sagiv Jeheskel (28) am Montag wieder aus der Untersuchungshaft entlassen worden, hieß es aus dem israelischen Außenministerium. Jeheskel hatte bei einem Spiel des türkischen Erstligisten Antalyaspor eine Solidaritätsgeste gegenüber den von der Hamas festgehaltenen Geiseln gezeigt. Die Festnahme sorgte in Israel für Empörung.

Jeheskel soll Medienberichten zufolge noch am Montag mit seiner Familie in einem Privatjet nach Israel zurückkehren. Er hatte nach einem Torerfolg eine weiße Bandage auf seinem Handgelenk in die Kameras gehalten, auf die er handschriftlich „100 Tage, 7.10.“ geschrieben hatte, ergänzt um einen Davidstern. Er meinte damit offenkundig die Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober, seit der mittlerweile über 100 Tage vergangen sind. Über 100 Personen, die damals verschleppt wurden, befinden sich immer noch in der Gewalt der palästinensischen Terroristen. Weltweit wurde der Geiseln mit Demonstrationen und Solidaritätsaktionen gedacht, auch in Wie





