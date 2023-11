Israelische Streitkräfte verhaften Führungsmitglieder der Fatah in Jenin

) sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Stadt Jenin im Westjordanland eingedrungen und haben das Haus des Generalsekretärs derin Jenin, Ata Abu Ramila, umstellt. Das berichtete die israelische Zeitung „Haaretz“ online in Berufung auf palästinensische Medienberichte. Südlich der Hafenstadt Eilat wurde in der Nacht erneut eine „Luftbedrohung“ abgefangen, die mutmaßlich von den jemenitischen Houthi-Rebellen abgefeuert wurde.

Die israelischen Streitkräfte (IDF) hätten in der nächtlichen Militäroperation in Jenin versucht, Führungsmitglieder des örtlichen Ablegers der Palästinenserorganisation Fatah zu verhaften, hieß es in dem Bericht weiter. An mehreren anderen Orten der Stadt soll es zu Schießereien gekommen sein.

Nur wenige Stunden zuvor hatten Houthi-Rebellen nach eigenen Angaben Drohnenangriffe gegen Israel gestartet. Aus Israel hatte es geheißen, man habe eine Rakete aus einem Gebiet am Roten Meer abgewehrt. Die Houthis werden ebenso wie dieDie Kommunikationsnetzwerke des Gazastreifens sind seit den Nachtstunden wieder vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. headtopics.com

