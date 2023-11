Israelische Streitkräfte bergen Leiche einer Geisel im Gazastreifen

Die israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben die Leiche einer Geisel in der Nähe des Shifa-Krankenhauses im Gazastreifen geborgen. Die tote Frau soll am 7. Oktober bei dem Massaker der Hamas aus dem israelischen Grenzort Beeri entführt worden sein. Ihre Leiche wurde nach Israel gebracht und identifiziert. Militärangaben zufolge wurde die Frau von Terroristen der Hamas ermordet.

Die Streitkräfte hätten die Frau nicht rechtzeitig erreicht, sagte Armeesprecher Daniel Hagari Donnerstagabend. Wie genau die Entführer sie getötet haben, teilte er nicht mit. Die Leiche der Frau wurde nach Israel gebracht und dort identifiziert. Sie sei am 7. Oktober bei dem Massaker der Hamas aus dem israelischen Grenzort Beeri entführt worden. Für ihre Familie sei es jetzt zu spät, sagte ihre Tochter israelischen Medien zufolge. Aber damit die anderen Geiseln nicht ein ähnliches Schicksal ereilt, müssten sie nun nach Hause gebracht werden, forderte sie demnach

:

NACHRİCHTEN_AT: Tod nach Behandlung in Wiener Kosmetiksalon: Klinik wehrt sich gegen VorwürfeNach dem Tod einer 28-Jährigen in Folge einer Behandlung in einem Wiener Kosmetiksalon, hat sich die Klinik Donaustadt am Donnerstag gegen Vorwürfe ihrer Familie gewehrt. Die 28-Jährige habe im Spital"eine extrem seltene autoimmunologische Reaktion" bekommen, hieß es am Donnerstag auf einer Pressekonferenz des Spitals. Man habe keine Chance gehabt, sie zu heilen. Laut ersten Berichten macht die Familie ärztliche Versäumnisse für ihren Tod verantwortlich.

Herkunft: nachrichten_at | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Bewaffneter raubt Tankstelle in Wien ausMit einer Schusswaffne in Händen soll ein Maskierter am Dienstagabend eine Tankstelle in Wien-Liesing ausgeraubt haben. Die Ermittlungen laufen.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Streit wegen Kartenspiel, dann Mann mit BMW überfahrenFolgenschwerer Streit: Zwei Lokalgäste gerieten sich in die Haare, einer soll den anderen mit dem Auto überfahren haben. Jetzt stand er vor Gericht.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Österreicher stürzt in Rom von Tiber-BrückeEin 23-jähriger Österreicher ist bei einem Unfall in Rom ums Leben gekommen. Er stürzte von einer Tiber-Brücke zwölf Meter in die Tiefe.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

FALTER_AT: Der Fürst und sein eigenes Museum'Es ist gar nicht leicht, sein eigenes Museum zu sein', meinte Karel Schwarzenberg über sich selbst. Denn seine Lebensgeschichte ist ganz und gar museal. Im FALTERmaily nimmt Peter Michael Lingens Abschied vom Fürsten ↓

Herkunft: falter_at | Weiterlesen »

NACHRİCHTEN_AT: Kickl fordert Asylstopp und Entschuldigung für Opfer des LockdownsNeben den Forderungen nach einem"Asylstopp" und einer"Festung Österreich" war aber auch Zeit, erneut eine Entschuldigung für die"Opfer des Lockdowns für Ungeimpfte" zu fordern.

Herkunft: nachrichten_at | Weiterlesen »