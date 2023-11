Israelische Soldatinnen töten Hamas-Kämpfer bei Überfall

Als die Hamas-Terroristen in den Morgenstunden des 7. Oktober über die Grenze nach Israel kamen, gab es kein Entrinnen. Nicht für die Zivilist:innen in den nahen Kibbuzim, nicht für die israelischen Armeeangehörigen, die überrumpelt wurden. Rund 300 israelische Militärs fanden bei dem Überfall den Tod, darunter auch Soldatinnen, die, obwohl bereits durch Granaten verletzt, regelrecht hingerichtet wurden

. Auf Videoaufnahmen, die die Terroristen mit ihren Bodycams machten, ist zu sehen, wie Frauen in Uniform schreiend unter einem Tisch Schutz suchen. Sie werden umzingelt und aus nächster Nähe erschossen. Andere Armeeangehörige ließen die Terroristen am Leben und verschleppten sie als Geiseln in den Gazastreifen. Die israelische Antwort war aus Sicht der Hamas fatal ─ und sie hatte ein weibliches Gesicht. Unter den verfügbaren israelischen Militäreinheiten, die in panischer Eile an die Grenze zu Gaza geschickt wurden, befand sich ein Trupp der Eliteeinheit „Karakal“, deren Aufgabe es ist, die Südgrenze am Sinai zu überwachen. Das Besondere: Die Einheit besteht zu einem großen Teil aus Soldatinnen. Am 7. Oktober rückten „Karakal“-Frauen an, stellten die Hamas-Kämpfer und töteten laut israelischen Angaben in stundenlangen Feuergefechten mindestens 100 Männer.Starke Frauen, die in der Stunde höchster Not zur Stelle waren. Und die so „funktionierten“, wie es von Elitesoldatinnen in Israel erwartet wir

:

