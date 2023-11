Israelische Soldatin von Hamas als Geisel genommen tot aufgefunden

Nun ist es bittere Wahrheit. Eine 19-jährige israelische Soldatin, die von der Terrormiliz Hamas als Geisel genommen wurde, ist tot. Die israelische Armee ist im Gazastreifen offenbar in das belagerte Al-Schifa-Krankenhaus vorgedrungen, unter dem sie eine Kommandozentrale der Hamas vermutet. Zeugen beschreiben die Zustände in der Klinik als verheerend. Demnach liegen vielerorts Leichname.

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge die sterblichen Überreste einer von der islamistischen Hamas als Geisel genommenen und bereits für tot erklärten Soldatin gefunden. Der Leichnam der 19-jährigen Noa Marciano sei von Truppen der israelischen Armee 'aus einer Struktur, die an das Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen angrenzt', geborgen und 'auf israelisches Gebiet gebracht' worden, erklärte die israelische Armee am Freitag. Sie hatte am Dienstag bereits den Tod der 19-Jährigen bestätigt, ohne Angaben zur Todesursache zu machen. Die Hamas hatte am Montag erklärt, Marciano sei bei einem israelischen Luftangriff getötet worden

:

KRONE_AT: Israelische Streitkräfte bergen Leiche einer Geisel im GazastreifenDie israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben die Leiche einer Geisel in der Nähe des Shifa-Krankenhauses im Gazastreifen geborgen. Die tote Frau soll am 7. Oktober bei dem Massaker der Hamas aus dem israelischen Grenzort Beeri entführt worden sein. Ihre Leiche wurde nach Israel gebracht und identifiziert.

Herkunft: krone_at | Weiterlesen »

PROFİLONLİNE: Flut an Online-Propaganda und Desinformation im Konflikt zwischen Israel und HamasDie „New York Times“ berichtet über die zunehmende Verbreitung von Falschmeldungen und Desinformation im Konflikt zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas . Es wird darauf hingewiesen, dass diese Flut an Propaganda größer ist als je zuvor beobachtet und ein Spiegelbild der geopolitischen Spaltung der Welt darstellt. Der Artikel untersucht die Auswirkungen dieser Falschmeldungen und zeigt drei Muster auf, die in vielen Falschmeldungen zu finden sind.

Herkunft: profilonline | Weiterlesen »

KURIERAT: Israel: Hamas-Kommandozentrum und Waffen in Al-Schifa-Klinik entdeckt Israel -Gaza-Krieg UN-Sicherheitsrat stimmt für 'humanitäre Pausen' im Gazastreifen . Alle Nachrichten zum Israel -Gaza-Krieg finden Sie hier.

Herkunft: KURIERat | Weiterlesen »

KRONE_AT: Spital gestürmt: Israels Armee tötet Terroristen„ Hamas Knotenpunkt“: In ihrem Kampf gegen die Hamas ist die israelische Armee in der Nacht auf Mittwoch in das größte Krankenhaus in Gaza-Stadt vorgerückt.

Herkunft: krone_at | Weiterlesen »

KRONE_AT: Israelische Streitkräfte bergen Leiche einer Geisel im GazastreifenDie israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben die Leiche einer Geisel in der Nähe des Shifa-Krankenhauses im Gazastreifen geborgen. Die tote Frau soll am 7. Oktober bei dem Massaker der Hamas aus dem israelischen Grenzort Beeri entführt worden sein. Ihre Leiche wurde nach Israel gebracht und identifiziert.

Herkunft: krone_at | Weiterlesen »