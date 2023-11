Israelische Geiseln frei - aber noch über 200 in Gefangenschaft

Es war ein Zittern bis zuletzt. Doch Freitagnachmittag kamen die ersten israelischen Terror-Opfer frei. 49 Tage litten sie in Gefangenschaft der Hamas-Terroristen. Jetzt sind die ersten 13 israelischen Geiseln frei (aktuell sind sie in Begleitung des Roten Kreuzes in Ägypten, am Weg nach Israel). Zusätzlich auch noch 12 thailändische Arbeiter, die in Israel gekidnappt wurden.Aber: noch sind mehr als 200 Entführte in der Hand der Hamas-Terroristen. Die Israelis wurden am 7.

Oktober – dem Tag des größten Terror-Anschlags auf Israel – nach Gaza verschleppt.Die meisten Angehörigen verharren noch in Schock-Starre. Sie wissen nicht, ob ihre Liebsten überhaupt noch am Leben sind.Es ist ein sehr fragiler Geisel-Deal. 13 Israelis sind jetzt frei. Dafür muss Israel noch heute drei Mal so viele Palästinenser aus Gefängnissen freilassen (24 Frauen und 15 Minderjährige). Es sind – zumindest zum Teil – Menschen, die in terroristische Aktivitäten involviert waren oder sind. Um 6 Uhr Früh trat offiziell die viertägige (so ist es zumindest geplant) Waffenruhe in Kraf





