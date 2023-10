Israelische Flagge beschädigt: Verdacht auf antisemitischen Hintergrund

Landeck – Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas kommt es auch in Österreich zu Vorfällen, bei denen Täter israelische Flaggen beschädigen. Ein solcher mutmaßlicher Fall wird nun auch aus Landeck gemeldet.

Am Donnerstag gegen 22.18 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter ein Fenster und die Fassade eines Wohnhauses in Landeck im Bereich Marktplatz, indem sie einen Stein dagegen warfen. Hinter dem beschädigten Fenster war eine israelische Nationalflagge sichtbar angebracht. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Laut aktuellem Stand der Ermittlungen kann die Polizei derzeit einen antisemitischen Hintergrund nicht ausschließen.

