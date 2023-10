Israelische Bodenoffensive verläuft laut Armeesprecher nach Plan

Die Truppen bewegten sich „Schritt für Schritt“ nach Plan, so ein Sprecher der Armee.

Israelische Luftangriffe treffen laut palästinensischen Medienberichten Gebiete in der Nähe der Krankenhäuser in Gaza-Stadt. Vier Tote gibt es nach Gefechten im Westjordanland. Ein Konvoi aus fast drei Dutzend Lastwagen mit Hilfsgütern soll im Gazastreifen angekommen sein.

