Die Bodentruppen der israelischen Armee haben bei ihrem Vorstoß im Gazastreifen nach eigenen Angaben Dutzende Terroristen getötet. Wie das israelische Militär Montagfrüh auf Telegram mitteilte, hatte sich sein Gegner in Gebäuden und Tunneln verbarrikadiert und versucht, die israelischen Soldaten anzugreifen., in dem sich mehr als 20 der Terroristen aufhielten, bombardiert.

Statt eines plötzlichen Großangriffs setzt Israels Militär offenbar eher auf eine allmähliche Ausweitung seiner Bodeneinsätze gegen die Hamas. Israel hatte am Sonntag seine Absicht signalisiert, die Hauptstadt Gazas einzukreisen, und veröffentlichte Bilder von Kampfpanzern an der Westküste der palästinensischen Enklave, 48 Stunden nachdem die Bodenangriffe an der Ostgrenze ausgeweitet wurden.

Israels selbsternannte „zweite Phase“ gegen die Hamas war der Öffentlichkeit zunächst verborgen geblieben, da die Truppen im Dunkeln agierten und die Palästinenser durch einen Telekommunikationsausfall abgeschnitten waren. Den Bewohnern des Gazastreifens zufolge gab es am Sonntag aber wieder Telefon- und Internetverbindung in die Welt. headtopics.com

Neben den Panzerbildern des israelischen Militärs schienen einige Bilder im Internet israelische Soldaten zu zeigen, die tief im Gazastreifen eine israelische Flagge schwenkten. „Wir erweitern schrittweise die Bodenaktivitäten und den Umfang unserer Streitkräfte im Gazastreifen“, sagte-Sprecher Konteradmiral Daniel Hagari. Israel hat seine Blockade verschärft und Gaza bombardiert, seit bewaffnete Hamas-Kämpfer am 7.

Israel hat geschworen, die Hamas zu vernichten, eine Aufgabe, die eine langwierige Bodenangriffe in, um und unter Gaza-Stadt erfordert, wo die Hamas über ein ausgedehntes unterirdisches Bunkernetz verfügt.Die Hamas sagte, sie feuere Mörsergranaten gegen israelische Streitkräfte im Norden des Gazastreifens ab und habe israelische Panzer mit Raketen beschossen, womit sie Berichte über tiefe Vorstöße ihres Feindes herunterspielte. headtopics.com

