Israelische Armee setzt Luftangriffe auf Gaza fort

Zugleich wurden neue Luftangriffe auf Gaza gemeldet – man gehe „kontinuierlich“ gegen die Hamas vor, so die israelische Armee. Zudem heulten in Israel wieder die Sirenen – die Hamas meldete den Abschuss von Raketen auf Israel.Der Norden des Gazastreifens wurde am Abend von der israelischen Armee beschossen. Das zeigen von der Nachrichtenagentur AFP gefilmte Liveaufnahmen. Die Angriffe begannen demnach gegen 19.00 Uhr (Ortszeit, 18.00 Uhr MESZ).

Wie die Armee am Freitag auf Telegram berichtete, attackierten am Vortag von Kampfflugzeugen und Drohnen flankierte Bodentruppen unter anderem Abschussrampen für Panzerabwehrraketen, Kommandozentralen sowie Terroristen der Hamas. Anschließend hätten die Soldaten das Kampfgebiet unversehrt wieder verlassen.

Israels Militär hatte in den vergangenen rund drei Wochen bereits mehrere solcher begrenzten Vorstöße in den Gazastreifen unternommen. Am Donnerstag wurde im Norden angegriffen. Dabei kämpften Bodentruppen gegen die Hamas und beschossen in einer stundenlangen Operation Stellungen für Panzerabwehrraketen. Vom Militär veröffentlichte Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigten eine Kolonne gepanzerter Fahrzeuge. headtopics.com

Zum einen könnte ein Abwarten mehr Zeit für Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln bringen, heißt es. Zum anderen wird befürchtet, dass eine Invasion die israelische Armee in unlösbare Straßenschlachten im Gazastreifen verwickeln könnte. Auch ein breiterer Konflikt, etwa eine Einmischung der Hisbollah, die Langstreckenraketen auf Israel abfeuern könnte, sei möglich, schreibt die „NYT“.

Ein fertiger Plan zur Bodenoffensive soll bereits vorliegen, so die „NYT“, Netanjahu dem Vernehmen nach aber bisher kein grünes Licht gegeben haben. Möglicherweise auch, weil er auf die Zustimmung des gesamten Kabinetts hofft. Angesichts des schwindenden Vertrauens der Öffentlichkeit in seine Führung könnte er fürchten, für ein Scheitern der Operation verantwortlich gemacht zu werden, schreibt das Blatt weiter. headtopics.com

