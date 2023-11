Israelische Armee rückt in größtes Krankenhaus in Gaza-Stadt vor

Armee-Einheiten würden "eine präzise und gezielte Operation in einem bestimmten Teil des Shifa-Spitals durchführen" und forderten die Hamas dazu auf, sich zu ergeben. In ihrem Kampf gegen Hamas-Terroristen ist die israelische Armee in der Nacht auf Mittwoch in das größte Krankenhaus in Gaza-Stadt vorgerückt. Armee-Einheiten würden "eine präzise und gezielte Operation in einem bestimmten Teil des Shifa-Spitals durchführen", teilte die Armee in einem Post auf X (vormals Twitter) mit.

"Wir fordern alle Hamas-Terroristen im Spital auf, sich zu ergeben." Die Aktion beruhe "auf Geheimdienstinformationen und operativen Notwendigkeiten". "Die Besatzungsarmee ist jetzt im Keller und durchsucht ihn. Sie sind im Inneren des Komplexes, schießen und werfen Sprengsätze", sagte der Sprecher der von der Terrororganisation Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde in Gaza, Ashraf al-Kidra. Die Armee habe zuerst die Chirurgie und die Notaufnahme gestürmt, sagte Mohammed Zakout, Leiter der Krankenhäuser im Gazastreifen, dem arabischen Fernsehsender Al Jazeera

