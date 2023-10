Israelfeindlicher Post von Fridays for Future sorgt für Aufregung

Auf dem Instagram-Beitrag der Bewegung wird von „Völkermord“ an den Palästinensern gesprochen. Die Medien würden Propaganda für Israel betreiben. Der österreichische Ableger der Gruppe distanziert sich.

Ein Instagram-Post der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ (FFF) zum Nahost-Konflikt sorgt aktuell für Aufregung. Darin wird behauptet, dass westliche Medien Menschen einer Gehirnwäsche unterziehen, damit diese an der Seite Israels stehen. Fridays for Future Österreich distanziert sich von dem Beitrag.

„Wenn man sich die Gründung Israels, das von der israelischen Regierung errichtete Arpartheid-System gegen die Palästinenser und die Zahl der Toten, Verletzten und Vertriebenen in Palästina von 1947 bis heute genauer ansieht, wird eines sehr deutlich: Dies ist kein Konflikt, dies ist Völkermord“, heißt es in dem Beitrag von Fridays for Future.Medien würden die Geschichte Israels absichtlich nie vollständig erzählen. headtopics.com

Fridays for Future Österreich reagierte bereits auf den Post. Der betreffende Account werde nicht zentral verwaltet und spricht daher weder für die globale FFF-Bewegung, noch für die österreichische. Man distanziere sich in aller Deutlichkeit von dem Posting. „Wir stehen geschlossen gegen Antisemitismus und jegliche Form von Terror, Gewalt und Diskriminierung“, heißt es in einem Statement der Bewegung.

