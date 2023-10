Israel: Verstärkte Angriffe auf Gaza

Und während in Israel nach neuem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen wieder die Sirenen heulten, verabschiedete die UNO-Vollversammlung am Freitag eine Resolution für eine „sofortige Feuerpause“ in Gaza.Israels Armeesprecher Hagari sagte am Abend, im Zuge der israelischen Angriffe würden vermehrt unterirdische Ziele – also Tunnelsysteme der Hamas – und terroristische Infrastruktur der Hamas angegriffen.

Am späteren Abend drangen israelische Streitkräfte laut Bewohnern dann in den nördlichen Gazastreifen ein, wie israelische Medien berichteten. Später behauptete die Hamas, es gebe gewalttätige Zusammenstöße in dem Ort Beit Hanun im Norden sowie östlich des Flüchtlingslagers al-Bureidsch. Unabhängig waren die Angaben nicht zu überprüfen.

Zugleich sagten US-amerikanische und israelische Beamte dem US-Sender ABC, dass es sich dabei nicht um eine großangelegte Offensive handle. Eine ungenannte US-Quelle sagte dem Sender, es handle sich um eine begrenzte Operation.Laut dem palästinensischen Telekom-Betreiber Jawwal seien infolge des Beschusses Internet und Mobilfunknetz im Gazastreifen ausgefallen. Auch der Internetüberwachungsdienst Netblocks meldete einen „Zusammenbruch der Konnektivität“. headtopics.com

Die Retter sorgten sich, ob die Einsatzkräfte derzeit in der Lage seien, weiterhin medizinische Notfalldienste zu leisten. Auch die Notrufzentrale sei betroffen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab ebenfalls an, keinen Kontakt mehr zu Mitarbeitern, Gesundheitseinrichtungen und anderen Partnern im Gazastreifen zu haben. Das teilte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus via Twitter mit.

Kirby sagte, dass man aber auch von Anfang mit Israel über die „Art und Weise“ einer Reaktion auf die Terrorangriffe gesprochen habe. „Und wir haben uns nicht gescheut, unsere Besorgnis über zivile Opfer, Kollateralschäden und die Vorgehensweise, die sie wählen könnten, zum Ausdruck zu bringen.“ Das sei es, was „Freunde“ tun könnten und man werde diese Gespräche weiter führen. headtopics.com

