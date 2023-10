Israel verstärkt Truppen im Gazastreifen „schrittweise“ - Netanjahu entschuldigt sich nach Kritik an Geheimdiensten

Benjamin Netanjahu sei nicht vor den Kriegsabsichten der Hamas gewarnt worden, schreibt er auf der Plattform X - das Posting löscht er im Anschluss wieder.

Der Premier hat gestern die „zweite Phase“ im Krieg gegen die Hamas ausgerufen und Gaza-Stadt zum „Schlachtfeld“ erklärt. Israels Armee ruft auch am Sonntag die Einwohner von Gaza zur Flucht auf: „Heute erhöhen wir die Dringlichkeit dieser Warnung.“

Bodentruppen im Gazastreifen: Netanjahu verkündet „zweite Phase“ des KriegesIsraels Premier sagt, der Krieg im Gazastreifen werde „schwierig und lang“ sein. Palästinenser werden auf Flugblättern aufgefordert, das „Schlachtfeld“ im Norden des Gebiets zu verlassen. Für den... Weiterlesen ⮕

Israelische Bodentruppen weiter im GazastreifenNach Ausweitung der israelischen Bodeneinsätze im Gazastreifen befinden sich die Truppen nach Militärangaben weiter vor Ort. Weiterlesen ⮕

Israel: 150 unterirdische Ziele im Gazastreifen getroffenIsraelische Kampfflugzeuge haben bei nächtlichen Angriffen im nördlichen Gazastreifen nach Angaben von Israels Armee 150 unterirdische Ziele getroffen. Dazu gehörten 'von Terroristen genutzte Tunnel, unterirdische Kampfräume und weitere unterirdische Infrastruktur', erklärte die israelische Armee am Samstag. Weiterlesen ⮕

Israel: 150 unterirdische Ziele im Gazastreifen getroffenIsraelische Kampfflugzeuge haben bei nächtlichen Angriffen im nördlichen Gazastreifen nach Angaben von Israels Armee 150 unterirdische Ziele getroffen. Dazu gehörten 'von Terroristen genutzte Tunnel, unterirdische Kampfräume und weitere unterirdische Infrastruktur', erklärte die israelische Armee am Samstag. Weiterlesen ⮕

Israel weitet Bodeneinsätze im Gazastreifen gegen Hamas ausDas israelische Militär hat angekündigt, seine Bodeneinsätze im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas auszuweiten. Es wurden vermehrt unterirdische Ziele und terroristische Infrastruktur angegriffen. Es bleibt unklar, ob dies den Beginn einer Bodenoffensive darstellt. Es gab massive Bombenangriffe und einen Zusammenbruch der Internet-Verbindungen. Weiterlesen ⮕

Israel plant Ausweitung des Einsatzes von Bodeneinheiten im GazastreifenDas israelische Militär will nach eigenen Angaben seinen Einsatz von Bodeneinheiten im Gazastreifen ausweiten. Die Bewohner der Stadt Gaza werden aufgerufen, sich in den Süden des Küstenstreifens zu bewegen. Es bleibt unklar, ob dies den Beginn einer Bodenoffensive darstellt. Die Luftwaffe greift bereits Tunnelsysteme und Infrastruktur an. Das israelische Militär steht bereit, um die Sicherheit Israels zu gewährleisten. Weiterlesen ⮕