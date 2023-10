Israel verstärkt Luftangriffe im Norden des Gazastreifen, nahe der Krankenhäuser

Benjamin Netanjahu sei nicht vor den Kriegsabsichten der Hamas gewarnt worden, schreibt er auf der Plattform X - das Posting löscht er im Anschluss wieder.

Der Premier hat gestern die „zweite Phase“ im Krieg gegen die Hamas ausgerufen und Gaza-Stadt zum „Schlachtfeld“ erklärt. Israels Armee ruft die Einwohner von Gaza wieder zur Flucht auf: „Heute erhöhen wir die Dringlichkeit dieser Warnung.“

Israel: 150 unterirdische Ziele im Gazastreifen getroffenIsraelische Kampfflugzeuge haben bei nächtlichen Angriffen im nördlichen Gazastreifen nach Angaben von Israels Armee 150 unterirdische Ziele getroffen. Dazu gehörten 'von Terroristen genutzte Tunnel, unterirdische Kampfräume und weitere unterirdische Infrastruktur', erklärte die israelische Armee am Samstag. Weiterlesen ⮕

Iran-Präsident: 'Israel hat rote Linien überschritten'Angesichts der verstärkten israelischen Luftangriffe im Gazastreifen hat Irans Präsident Raisi mit dem Eingreifen weiterer Akteure im Krieg gedroht. Weiterlesen ⮕

Gazastreifen: UNO-Lager mit Hilfsgütern geplündertIm Gazastreifen sind laut dem UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) Tausende Menschen in Lager- und Verteilhäuser für Hilfsgüter eingebrochen. Im zentralen und südlichen Gazastreifen hätten sie dabei Weizenmehl und andere Dinge wie Hygieneartikel mitgenommen, teilte UNRWA am Sonntag mit. Weiterlesen ⮕

Israels Armee weitet Bodeneinsätze ausIsraels Armee hat nach eigenen Angaben ihre im Gazastreifen eingesetzten Truppen verstärkt und erneut Hunderte Stellungen der islamistischen Hamas im Gazastreifen angegriffen. Die Armee erneuerte am Sonntag ihre Aufforderung an die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, in den Süden des Küstengebiets zu flüchten. Weiterlesen ⮕