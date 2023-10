Israel verstärkt Bombardierung von Gaza

Israel intensiviert das Bombardement auf Gaza. Die Kommunikationskanäle sind blockiert.

Der jordanische Außenminister spricht von einem Beginn der israelischen Bodenoffensive, das Ergebnis werde „eine humanitäre Katastrophe“ sein.

Bodenoffensive: Israel marschierte in Gaza-Streifen einWeiterhin ist ungewiss, ob und wann die israelische Bodenoffensive beginnt. In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einem Einmarsch im Gaza-Streifen. Weiterlesen ⮕

Die „nächsten Phasen des Kampfs“ in GazaIsrael rollte mit Panzern in den Gazastreifen. Sie könnten die erwartete Bodenoffensive vorbereiten. Weiterlesen ⮕

Ministerin Klaudia Tanner: 'Der Terror hätte gesiegt, wenn wir Angst haben“Österreichs Verteidigungsministerin spricht im Interview über die Heeresschau, die Terrorwarnstufe und die kaputte Hercules. Weiterlesen ⮕

Johnson fordert getrennte Hilfsgelder für Ukraine und IsraelDer republikanische Senator Ron Johnson hat sich für eine getrennte Handhabung der Hilfsgelder für die Ukraine und Israel ausgesprochen. Er plant eine eigenständige Finanzierungsmaßnahme für Israel in Höhe von über 14 Milliarden Dollar. Johnson äußerte Bedenken hinsichtlich der Finanzierung der Ukraine und forderte Kürzungen in anderen Bereichen, um die Mittel für Israel zu finanzieren. US-Präsident Biden möchte zusätzliche Mittel in Höhe von 106 Milliarden Dollar bereitstellen, wobei der größte Teil in die Stärkung der ukrainischen Verteidigung fließen soll. Weiterlesen ⮕

Yasmine M‘Barek: „Eine Gesellschaft bekommt immer die Proteste, die sie verdient“Das Ziel von Protest muss eigentlich sein, Menschen mitzunehmen, sagt die deutsche Journalistin und Autorin Yasmine M’Barek. Wie steht es um die Protestkultur in ihrem Land? Und wie gehen... Weiterlesen ⮕

Nach Corona kamen die Herzprobleme: 49-Jähriger über die unbekannten Spätfolgen seiner InfektionNach einer milden Covid-19-Infektion wurde ein 49-Jähriger herzkrank. Der Patient erzählt von Corona-Spätfolgen, die noch relativ unbekannt sind. Weiterlesen ⮕