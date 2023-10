Israel verstärkt Angriffe im Gazastreifen

Das teilte Militärsprecher Daniel Hagari am Freitagabend auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. In den vergangenen Stunden habe das Militär seine Angriffe im Gazastreifen bereits verstärkt.

Israel entsendet Panzer und Truppen in den GazastreifenIsrael hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage einen begrenzten Angriff auf Hamas-Aktivisten und -Standorte im Gazastreifen durchgeführt. Die Armee führte eine Razzia in der Nähe von Gaza-Stadt durch und setzte Infanterie, Kampftechnik und gepanzerte Kräfte ein. Drohnen und Kampfhubschrauber der israelischen Luftwaffe unterstützten den Einsatz. Laut einer Umfrage sind 49 Prozent der Israelis dafür, mit einer großangelegten Bodenoffensive abzuwarten. Weiterlesen ⮕

Israel bereitet sich auf Bodenoffensive im Gazastreifen vorDie Anzeichen für die geplante Bodenoffensive Israels verdichten sich. Bodentruppen attackierten Abschussrampen, Kommandozentralen und Terroristen der Hamas. Der Start der Bodenoffensive bleibt jedoch weiterhin unklar. Weiterlesen ⮕

Israel steht vor einem Dilemma im GazastreifenIsrael will die Hamas eliminieren und gleichzeitig die Geiseln befreien. Die Hamas fordert eine Waffenruhe vor einer Freilassung der Geiseln. Weiterlesen ⮕

Nehammers Israel-Besuch: 'Das sind unbeschreibliche Momente“Gemeinsam mit Tschechiens Premier Petr Fiala versicherte Kanzler Karl Nehammer Regierungschef Netanyahu Solidarität – und führte viele persönliche Gespräche. Weiterlesen ⮕

Israel plant umfassende Invasion des GazastreifensDas israelische Militär plant, seine Angriffe gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen auszuweiten. Die umfassende Invasion soll laut hochrangigen israelischen Beamten in den Abendstunden beginnen. Die Hamas nutzt Krankenhäuser und Treibstoff als Schutzschild und für ihre Angriffe. Weiterlesen ⮕

Vierter Konvoi mit Hilfsgütern im Gazastreifen angekommenIn kleinen Schritten kommen weiter Hilfsgüter zur notleidenden Bevölkerung im Gazastreifen. Güter eines Konvois aus ursprünglich 20 Lastwagen trafen am Mittwoch in dem abgeriegelten Küstenstreifen ein, wie ein Sprecher des Palästinensischen Roten Halbmonds sagte. 'Wir haben heute acht Lastwagen erhalten und in den vergangenen drei Tagen 54. Weiterlesen ⮕