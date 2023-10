Israel: Vermisste deutsche Hamas-Geisel Shani Louk tot

Der Leichnam der 22-Jährigen wurde gefunden und identifiziert. Das grausame Video ihrer Entführung ging um die Welt. Laut Zeitung „Haaretz“ wurden seit Kriegsbeginn 1135 getötete Israelis identifiziert.bei ihrem Großangriff auf Israel als Geisel genommene Deutsche Shani Louk ist tot. Das israelische Außenministerium teilte am Montag via Twitter (X) mit, der Leichnam der 23-Jährigen sei gefunden und identifiziert worden.

Bilder und Videos, die im Internet kursierten, zeigten laut Angehöriger den Körper der jungen Frau auf einem Pick-up-Truck. Zunächst ging Shani Louks Familie, von der ein Teil in Baden-Württemberg lebt, davon aus, dass die junge Frau schwer verletzt wurde, aber am Leben war und sich im Gazastreifen befand. Die Familie sich seit dem Überfall für die Freilassung aller Geiseln eingesetzt.Vier Tote bei Gefechten im Westjordanland, USA warnen vor „erhöhtem Risiko“ einer Kriegs-AusbreitungDas israelische Militär hat nach eigenen Angaben 239 Familien informiert.

Seit Beginn des Gaza-Krieges wurden 1.135 getötete Israelis identifiziert und 715 beigesetzt, wie die israelischen Behörden laut „Haaretz“ am Montag bekannt gaben. Bisher wurden demnach 823 getötete Zivilistinnen und Zivilisten identifiziert, was 85 Prozent der zivilen Opfer seit Beginn der Kämpfe bedeute. headtopics.com

