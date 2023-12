Israel und Hamas setzen auf Konfrontation

Israel und Hamas setzen weiter auf Konfrontation. Beide Seite sehen den Krieg momentan als bestes Mittel an, um ihre Ziele zu erreichen. Israelische Panzer beziehen unweit von Gaza Position. Laut Zeitung „Haaretz“ haben arabische Staaten Israel hinter verschlossenen Türen ihre Unterstützung für das Ziel signalisiert, die Hamas militärisch auszuschalten.

Als die israelische Luftwaffe am Wochenende wieder in Gaza angriff, zielte sie auf einen symbolträchtigen Wohnblock: Die israelischen Jets zerstörten „Hamad City“, einen Komplex aus Wohnhäusern, Geschäften und einer Moschee in der Stadt Khan Yunis. „Hamad City“ war von Katar finanziert – dem Land, das im November eine einwöchige Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas vermittelt hatte, dann aber mit dem Versuch scheiterte, die Feuerpause zu verlängern. Während die Kampfflugzeuge „Hamad City“ in Schutt und Asche legten, rief Israel sein Verhandlungsteam aus Katar nach Hause. Katar hatte sich mit der Feuerpause international profilieren können – doch jetzt stößt das Emirat an die Grenze seines Einflusses auf Israel und die Hamas





Videos zum Krieg von Hamas und Israel in Nahost auf TikTokWie soll man mit Inhalten umgehen, die der Algorithmus in die Timeline spült?

Chinas Außenminister leitet UNO-Sicherheitsratssitzung zum Krieg zwischen Israel und HamasChinas Außenminister Wang Yi wird in dieser Woche nach New York reisen, um eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrats zum Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas zu leiten. Peking hofft auf einen Waffenstillstand und ein Ende der Kämpfe.

Hamas: 'Hoffe, dass Krieg mit Israel Dauerzustand wird'Die Hamas-Führung rechtfertigt den Angriff auf Israel damit, dass die palästinensische Sache ins Wanken geraten sei.

T-Shirt zum Israel-Hamas-Krieg: Singapur droht mit HaftstrafeWer in dem südostasiatischen Staat Nationalsymbole zur Schau stellt, die Solidarität mit Israel oder Palästinensern ausdrückt, dem drohen sechs Monate Haft oder eine Geldstrafe.

Hamas-Führung will „permanenten Krieg“ mit IsraelEs sei notwendig gewesen, „die gesamte Gleichung zu ändern und nicht nur einen Zusammenstoß zu haben“, ein Hamas-Vertreter in Doha der „New York Times“. Die Totenzahl im Gazastreifen sei auf mehr...

Nahost-Konflikt: 36 tote Reporter und Fotografen in vier WochenPressefreiheit: Kein Krieg ist für Journalisten so lebensgefährlich wie jener Israels gegen die Hamas.

