Israel reagiert empört über Starlink-Hilfsangebot von Musk

"Die Hamas wird es für terroristische Aktivitäten nutzen", schrieb Karhi und fügte hinzu:"Vielleicht wäre Musk bereit, dies mit der Freilassung unserer entführten Babys, Söhne, Töchter, älteren Menschen zu verbinden. Sie alle! Bis dahin wird mein Büro alle Verbindungen zu Starlink kappen.

Ein Telefon- und Internet-Ausfall hat die Menschen im Gazastreifen am Samstag von der Welt und voneinander abgeschnitten. Anrufe waren nahezu unmöglich, da Israel seine Luft- und Bodenangriffe ausweitete. Internationale Hilfsorganisationen erklärten, der Verbindungsausfall, der am späten Freitag begann, verschlimmere die ohnehin schon verzweifelte Lage, da er lebensrettende Maßnahmen und den Kontakt mit ihren Mitarbeitern vor Ort verhindere.

SpaceX reagierte nicht sofort auf die Anfrage von der Nachrichtenagentur Reuters, wie das Unternehmen sicherstellen wird, dass die Starlink-Verbindung von Hilfsorganisationen und nicht von der militanten palästinensischen Gruppe Hamas genutzt wird. headtopics.com

