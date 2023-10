Israel plant umfassende Invasion des Gazastreifens

gegen die islamistische Hamas auszuweiten. Das teilte Militärsprecher Daniel Hagari am Freitagabend auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. In den letzten Stunden habe das Militär seine Angriffe im Gazastreifen bereits verstärkt.Auch laut dem internationalen Beobachter OSINTdefender sollen hochranginge israelische Beamte verkündet haben, dass die umfassende Invasion des Gazastreifens in den Abendstunden beginnen soll.

"Die Terroristen bewegen sich frei im Al-Schifa-Krankenhaus" in Gaza-Stadt sowie in weiteren Krankenhäusern, sagte der Armeesprecher. Zudem nutze die Hamas den in diesen zivilen Einrichtungen gelagerten Treibstoff für ihre Angriffe."Es gibt Treibstoff in den Krankenhäusern, und die Hamas nutzt ihn für ihre terroristische Infrastruktur", sagte Hagari.

Das al-Shifa-Spital ist das größte Spital im Gazastreifen. Ursprünglich eine Kaserne der britischen Armee, wandelte die Regierung des Mandatsgebiets Palästina das Gebäude 1946 zu einem Spital um. Die Angaben können derzeit nicht unabhängig verifiziert werden, in der Vergangenheit nutzten die Hamas-Kämpfer laut einem Nato-Bericht zum Zeitraum 2008 bis 2014 aber immer wieder menschliche Schutzschilde für ihre militärischen Aktionen. Laut dem israelischen Außenministerium habe diese Taktik in den letzten Jahren stark zugenommen. Die Terroristen selbst dementieren die Behauptung. headtopics.com

