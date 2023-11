Israel mit Bodentruppen in 'heftigen Kämpfen' in Gaza

Innerhalb von 24 Stunden seien rund 300 Ziele angegriffen und Dutzende Terroristen getötet worden. Israelische Soldaten befänden sich in"verschiedenen Teilen des nördlichen Gazastreifens", sagte Armeesprecher Jonathan Conricus am Dienstag.

Die Essedin-al-Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, berichteten ihrerseits, israelische Truppen im Gebiet Al-Tawam im Norden des Palästinensergebiets in einen Hinterhalt gelockt sowie das Feuer auf vorrückende Militärfahrzeuge eröffnet zu haben. Zuvor hatte Armeesprecher Conricus erklärt, in den Gazastreifen seien schwer gepanzerte Fahrzeuge, Panzer, gepanzerte Kampffahrzeuge und Bulldozer bewegt worden.

Der palästinensische Rote Halbmond meldete israelischen Beschuss in der Nähe eines seiner Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens, wo demnach rund 14.000 Zivilisten Schutz gesucht hatten."Andauernde Artillerie- und Luftangriffe im Gebiet Tel al-Hawa im Gazastreifen, wo sich das al-Kuds-Krankenhaus befindet", teilte die Organisation mit. headtopics.com

self all Open preferences. Israel will keine Waffenruhe Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hatte Forderungen nach einer humanitären Waffenruhe kategorisch ausgeschlossen. Eine Waffenruhe"wird es nicht geben", sagte er Montagabend. Unterstützung erhielt Israel von den USA, die eine unter anderem von der UNO geforderte Waffenruhe zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls ablehnten.

self all Open preferences. Rafah liegt an der Grenze zwischen dem von der Hamas beherrschten Gazastreifen und Ägypten. Israel hatte als Reaktion auf den Großangriff der Palästinenserorganisation den Gazastreifen komplett abgeriegelt. Dort fehlt es nach UNO-Angaben an Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten. headtopics.com

