Israel hat laut Iran rote Linie überschritten - Netanjahu schwört auf „langen und schwierigen Krieg“ ein

Der iranische Präsident wirft Israel vor, mit den Angriffen auf Gaza „rote Linien“ überschritten, die „alle zum Handeln zwingen könnten“.

Premier Netanjahu hat am Samstagabend die „zweite Phase“ im Krieg gegen die Hamas ausgerufen und Gaza-Stadt zum „Schlachtfeld“ erklärt. Man werde „den Feind über und unter der Erde vernichten“ und alles tun, um die über 200 festgehaltenen Geiseln zu befreien. Die Hamas künpft dies an Bedingungen.

Bodentruppen im Gazastreifen: Netanjahu verkündet „zweite Phase" des Krieges

Israel: „Weiten Bodenoperationen schrittweise aus"

Nach Erdogan-Attacken: Israel ruft diplomatische Vertreter aus der Türkei zurück

Hunderttausende protestierten weltweit gegen Israel

