Israel greift gezielt Hamas-Ziele an

Nach israelischen Angaben kamen bei dem gezielten Vorstoß auch Kampfjets und Drohnen zum Einsatz.

Die EU ruft zu „humanitären Korridoren und Pausen“ auf. Die Hamas veröffentlicht fast 7000 Namen von angeblichen Todesopfern.

