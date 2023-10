Israel erneuerte Aufruf zu Flucht in Süden des Gazastreifens

erneuert, in den Süden des Küstengebiets zu flüchten.

"Zivilisten im nördlichen Gazastreifen und in Gaza-Stadt sollten sich vorübergehend südlich des Wadi Gaza in ein sichereres Gebiet begeben", sagtein einer am Samstag aufgenommenen und am Sonntag im Onlinedienst X veröffentlichten Erklärung.Dort könnten sie"Wasser, Lebensmittel und Medikamente erhalten".

Bewohner von Gaza aufgefordert, in den Süden zu ziehenDas israelische Militär verstärkt die Angriffe im Gazastreifen und bereitet sich möglicherweise auf eine Bodenoffensive vor. Das Internet ist zusammengebrochen und der palästinensische Rote Halbmond hat keinen Kontakt zu den Einsatzteams. Weiterlesen ⮕

15-jähriger Mopedlenker stürzte in Ebbs nach Flucht vor PolizeiDie Polizei ertappte am Samstag um 10.30 Uhr einen 15-jährigen Mopedlenker, der in Ebbs ohne Kennzeichen unterwegs war. Hinten auf dem Moped saß ein 16-jähriges Mädchen. Weiterlesen ⮕

„Heute erhöhen wir die Dringlichkeit dieser Warnung“: Israels ruft Einwohner von Gaza erneut zur Flucht aufDer iranische Präsident wirft Israel vor, mit den Angriffen auf Gaza „rote Linien“ überschritten, die „alle zum Handeln zwingen könnten“. Premier Netanjahu hat am Samstagabend die „zweite Phase“... Weiterlesen ⮕

Amoklauf in Maine: Täter weiter auf der FluchtEin Tag nach dem Amoklauf in Maine ist der Täter immer noch auf der Flucht. Die Polizei umstellte vorübergehend das Haus der Familie des Tatverdächtigen. Die Fahndung läuft weiterhin auf Hochtouren. Weiterlesen ⮕

Israel entsendet Panzer und Truppen in den GazastreifenIsrael hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage einen begrenzten Angriff auf Hamas-Aktivisten und -Standorte im Gazastreifen durchgeführt. Die Armee führte eine Razzia in der Nähe von Gaza-Stadt durch und setzte Infanterie, Kampftechnik und gepanzerte Kräfte ein. Drohnen und Kampfhubschrauber der israelischen Luftwaffe unterstützten den Einsatz. Laut einer Umfrage sind 49 Prozent der Israelis dafür, mit einer großangelegten Bodenoffensive abzuwarten. Weiterlesen ⮕

Israel zieht Diplomaten aus der Türkei abNach 'harschen Äußerungen' aus der Türkei hat Israel seine diplomatischen Vertreter aus dem Land zurückrufen. Israel werde eine Neubewertung der Beziehungen zur Türkei vornehmen, schrieb Außenminister Eli Cohen am Samstag auf der Plattform X. Weiterlesen ⮕