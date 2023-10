Israel bereitet sich auf Bodenoffensive im Gazastreifen vor

Die Anzeichen für die geplante Bodenoffensive Israels verdichten sich damit – auch wenn viele Fragen immer noch ungeklärt sind.Wie die Armee am Freitag auf Telegram berichtete, attackierten am Vortag von Kampfflugzeugen und Drohnen flankierte Bodentruppen unter anderem Abschussrampen für Panzerabwehrraketen, Kommandozentralen sowie Terroristen der Hamas. Anschließend hätten die Soldaten das Kampfgebiet unversehrt wieder verlassen.

Israels Militär hatte in den vergangenen rund drei Wochen bereits mehrere solcher begrenzten Vorstöße in den Gazastreifen unternommen. Am Donnerstag wurde im Norden angegriffen. Dabei kämpften Bodentruppen gegen die Hamas und beschossen in einer stundenlangen Operation Stellungen für Panzerabwehrraketen. Vom Militär veröffentlichte Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigten eine Kolonne gepanzerter Fahrzeuge.

Zum einen könnte ein Abwarten mehr Zeit für Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln bringen, heißt es. Zum anderen wird befürchtet, dass eine Invasion die israelische Armee in unlösbare Straßenschlachten im Gazastreifen verwickeln könnte. Auch ein breiterer Konflikt, etwa eine Einmischung der Hisbollah, die Langstreckenraketen auf Israel abfeuern könnte, sei möglich, schreibt die „NYT“. headtopics.com

Ein fertiger Plan zur Bodenoffensive soll bereits vorliegen, so die „NYT“, Netanjahu dem Vernehmen nach aber bisher kein grünes Licht gegeben haben. Möglicherweise auch, weil er auf die Zustimmung des gesamten Kabinetts hofft. Angesichts des schwindenden Vertrauens der Öffentlichkeit in seine Führung könnte er fürchten, für ein Scheitern der Operation verantwortlich gemacht zu werden, schreibt das Blatt weiter.

Satellitenbilder zeigten unterdessen das Ausmaß der israelischen Luftangriffe auf Gaza. Die Fotos zeigen etwa starke Zerstörung in der Stadt Beit Hanun im Norden des Gazastreifens. Nach den Angriffen blieben selbst von höheren Häusern nur Fassadenreste übrig. Das israelische Militär gibt an, nur militärische Ziele anzugreifen, und beschuldigt die Hamas, nahe der Zivilbevölkerung zu kämpfen, um ihre Mitglieder zu schützen. headtopics.com

