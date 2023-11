Irdning:Ein Uhrmacher, der eine verschwindende Tradition hochhält

„Sie ist zwar alt, aber i häng‘ an ihr - kannst du sie bitte richten?“ Das ist ein Satz, den Peter Mayer nur allzu oft hört. Und wenn er ihn hört, geht er damit einher, dass ihm eine Uhr entgegengestreckt wird.

Der Uhrmachermeister, der in Irdning sein Geschäft betreibt, ist einer unter ganz wenigen seiner Art, die es jetzt noch gibt. „Früher war das anders, da waren es neun Uhrmacher im Bezirk. Jetzt sind‘s maximal noch drei“, sagt Mayer. Dementsprechend groß ist sein Kundenstock. Haupttätigkeiten sind das Wechseln von Batterien, Bändern oder Stiften.

Das Reparieren beziehungsweise Restaurieren der alten Uhren macht ihm besondere Freude. Wenn er keine Ersatzteile bekommt - und das ist bei den alten Stücken keine Seltenheit - macht er sie selber. Das ist allerdings eine sehr aufwändige Arbeit. „Das Problem ist oft die Wertigkeit der Uhr. Wenn sie nicht mehr gegeben ist, stellt sich die Frage, ob das Reparieren noch dafürsteht“, sagt Mayer. Denn eine Meisterstunde kostet 150 Euro, „und drei Stunden brauchst du leicht. headtopics.com

In den 1990er Jahren sind dann elektrische Uhren, Quarzuhren und Wegwerfuhren populär geworden. „Die waren so billig, dass sich eine Reparatur gar nicht ausgezahlt hätte - die Arbeit ist deshalb immer weniger geworden, und ebenso die Uhrmacher.“Nur von diesem Geschäft allein könnte auch Mayer mittlerweile nicht leben, er hat sich deshalb ein zweites Standbein geschaffen. Und verkauft zusätzlich Fischereiartikel. „Es ginge das eine ohne das andere nicht.

Zurück zu den Uhren. „Es ist schade, dass das Ganze weniger wird“, bedauert Mayer. Uhrmacher sei im Prinzip ein Beruf, den mittlerweile niemand mehr brauche, sagt er. Es sei nur mehr die ältere Generation, die ihre Stücke reparieren lässt. „Die Jugend denkt anders - da hat jeder seine Smartwatch. Es ist eine andere Zeit geworden. Nichtsdestotrotz ist es schön zu sehen, dass Leute dankbar sind, dass es mich noch gibt. headtopics.com

Halloween-Party in Gösting: Eine lokale TraditionDie Familie Geyer organisiert seit vier Jahren eine Halloween-Party in Gösting, die sich zur lokalen Tradition entwickelt hat. Über 30 Kinder aus Gösting und dem benachbarten Zistersdorf konnten sich bei der diesjährigen Party auf ein unvergessliches Halloween-Erlebnis freuen. Weiterlesen ⮕

Alkolenker droht unbefristetes RadfahrverbotEin Kärntner wurde wiederholt alkoholisiert auf dem Fahrrad erwischt. Der Verwaltungsgerichtshof hebt ein auf ein Jahr befristetes Lenkverbot auf. Weiterlesen ⮕

Elfjähriger Schüler meldet Einbruch im KindergartenEin 36-jähriger Mann bricht betrunken in Schule und Kindergarten ein, nachdem ein elfjähriger Schüler den Einbruch gemeldet hat. Weiterlesen ⮕

Ungarn startet neuen Anlauf für Großprojekt am Neusiedler SeeGeplant sind ein Jacht- und Bootshafen, ein Strand mit Versorgungsgebäuden, ein Segelclub sowie ein Öko- und Freizeitpark. Die erste Ausschreibung war an Geld und Umweltschützern gescheitert. Die... Weiterlesen ⮕

Ford Ranger Raptor: Ein Performance-Pick-up für das GeländeDer Ford Ranger Raptor ist ein leistungsstarker Pick-up mit einem Sechszylinder-Benzinmotor und einem Drehmoment von 491 Newtonmeter. Mit einem Einstiegspreis von 74.196 Euro in Deutschland ist er jedoch nicht für jeden erschwinglich. Der Raptor bietet sowohl als Transportfahrzeug als auch als Geländewagen viele Möglichkeiten und vermittelt im Innenraum ein Pkw-Gefühl. Weiterlesen ⮕

Gratis wohnen für ein Jahr – Huawei mit Uni-AktionSpannende Spielereien, tolle Technik, fürchterliche Flops im Digital-Telegramm. Jeden Tag der Woche liefert 'Heute' drei aktuelle Kurzmeldungen. Weiterlesen ⮕