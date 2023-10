Iran-Präsident: 'Israel hat rote Linien überschritten'

Mit der Ausweitung der Bodeneinsätze im Gaza-Streifen hat laut Premier Netanjahu die"zweite Etappe des Krieges" begonnen.hat Bewohner im Norden des Gazastreifens erneut zur Evakuierung in den Süden des Gebiets aufgefordert. Mit der Ausweitung der Bodeneinsätze im Gaza-Streifen hat laut Premier Benjamin Netanjahu die"zweite Etappe des Krieges" begonnen.

Israels Armee hat nach eigenen Angaben ihre Truppen im Gazastreifen verstärkt. Die Einsätze am Boden und der Umfang der Streitkräfte in dem Gebiet würden"schrittweise" ausgeweitet, so Armeesprecher Hagari.Israel hat ein Spital in Gaza-Stadt nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmonds zur Evakuierung aufgefordert.

Im Spital seien derzeit 12 000 Menschen untergebracht, sagte Farsach. Auf der Intensivstation seien vor allem Kinder, die bei Luftangriffen verletzt worden seien."Die meisten von ihnen sind an Beatmungsgeräte angeschlossen. Sie zu evakuieren würde bedeuten, sie zu töten."Angesichts der verstärkten israelischen Luftangriffe im Gazastreifen hat Irans Präsident Ebrahim Raisi mit dem Eingreifen weiterer Akteure in den Krieg zwischen Israel und der Hamas gedroht. headtopics.com

Dieser Begriff wird von iranischen Funktionsträgern benutzt, um von Teheran unterstützte militante Organisationen in anderen Ländern zu bezeichnen, darunter die Hisbollah im Libanon, die Huthis im Jemen sowie weitere Gruppierungen im Irak und in Syrien.

In einem Interview mit dem Sender Al-Dschasira hatte Raisi laut der iranischen Nachrichtenagentur Irna am Vortag gesagt, dass der Iran es"als seine Pflicht" ansehe, diese Gruppierungen zu unterstützen.JACK GUEZ / AFP / picturedesk.comJACK GUEZ / AFP / picturedesk.com headtopics.com

Nach Angaben der israelischen Verteidigungsstreitkräfte wurde zum zweiten Mal innerhalb weniger Nächte ein begrenzter Angriff auf Hamas-Aktivisten und -Standorte durchgeführt.Israel setzt weiterhin die Luftangriffe auf den Gazastreifen fort. (Auf dem Bild Gaza Stadt)Laut einer Umfrage sind 49 Prozent der Israelis dafür, mit einer großangelegten Bodenoffensive im Gazastreifen abzuwarten.Nach Zweifeln an den Opferzahlen hat die Hamas nun eine Liste mit Namen von fast 7.

