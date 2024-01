Interview mit Innenminister Gerhard Karner

Innenminister Gerhard Karner spricht im NÖN-Interview über den Baustartverzug des geplanten Sicherheitszentrums in St. Pölten, den Rückgang bei Asylanträgen und weitere Themen.





noen_online » / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Startschuss für Verfassungsschutz in BundesländernInnenminister Gerhard Karner stellt Leitlinien der Weiterentwicklung des Staatsschutzes in den Bundesländern vor: mehr Personal, Prävention sowie „Staatsschutzsensoren“ als Frühwarnsystem.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Erhöhte Terrorgefahr in Europa nach Hamas-Überfall auf IsraelSeit dem Hamas-Überfall auf Israel (7. Oktober) herrscht in weiten Teilen Europas erhöhte Terrorgefahr, für Österreich sprach Innenminister Gerhard Karner am Freitag vor Journalisten von einer „latent erhöhten Gefährdungslage“. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne gebe es aber keine. Die Silvesterfeiern würden laut Innenressort von den Einsatzkräften dementsprechend geschützt.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Interview mit israelischem Aktivisten über die Zukunft nach der KatastropheDie WZ hat mit dem israelischen Aktivisten Gershon Baskin darüber gesprochen, wie eine Zukunft nach der jüngsten Katastrophe aussehen kann. Baskin hat gute Kontakte zum politischen Flügel der Hamas und vermittelte 2011 die Freilassung des israelischen Soldaten Gilad Shalit.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »

Der große Bluff mit den AbschiebungenÖsterreich und andere EU-Länder suchen hektisch nach Möglichkeiten, Asylwerber zurückzuschicken. Und basteln an Abkommen mit afrikanischen Staaten wie Ruanda und Tunesien. Laut ÖVP-Innenminister Karner ist die Zahl der Abschiebungen markant gestiegen. Doch seine Statistik ist grob irreführend.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Historiker Meron Mendel spricht über den Nahostkonflikt und seine Enttäuschung von Teilen der LinkenDer Historiker Meron Mendel spricht in einem Interview über den Nahostkonflikt, den Terrorangriff der Hamas und seine Enttäuschung von Teilen der Linken.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Rauchfangkehrer - Glücksbringer und mehrEinmal im Jahr stehen die Rauchfangkehrerinnen und Rauchfangkehrer im Mittelpunkt - als Glücksbringer für das neue Jahr. Ihre eigentlichen Aufgaben sind aber andere - unter anderem Brandschutz und Klimaschutz, erklären die Rauchfangkehrermeister Josef Wildburger, Andreas Weissensteiner und Matthias Vetiska im Interview.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »