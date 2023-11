Instandsetzung des Dörrhauses schreitet voran

Die Instandsetzung des Dörrhauses am Kirchenberg schreitet voran. Die Fundament- und Maurerarbeiten konnten abgeschlossen werden. In der Vorwoche wurde mit den Holzarbeiten für das Dörrhaus begonnen. Derzeit wird die Dachdeckung mit Holzschindeln durchgeführt. Neben dem Bauhof Kirchberg und lokalen Firmen wie der Baufirma Anzenberger und der Zimmerei Wutzl helfen auch freiwillige Helfer mit, die hier ehrenamtlich tätig sind.

