Installation in Wien erinnert an von Hamas entführte Geiseln

Eine Installation in der Wiener Innenstadt macht am Freitag auf die 222 von der palästinensischen Terrororganisation Hamas verschleppten Geiseln aufmerksam. Von 13 bis 18 Uhr steht auf dem Wiener Judenplatz ein leerer"Schabbat-Tisch". Die Installation wird im Rahmen der israelischen Initiative"Hostages and Missing Families Forum - Bring them home now" durchgeführt.

Immanuel Turkof, Organisator der österreichischen"Bring them home now"-Initiative, zur Absicht der Aktion:"Die leeren Sessel an den Schabbat-Tischen stehen dabei für das große Leid ihrer Familien, Freundinnen und Freunde. Zu Schabbat findet sich jede Woche die gesamte Familie zusammen, um miteinander zu essen und den Ruhetag zu beginnen. Wir hoffen von ganzem Herzen, dass der gemeinsame Shabbat für die vielen zerrissenen Familien bald wieder möglich ist.

Auch der Schriftsteller und Historiker Doron Rabinovici unterstützt die Aktion:"'Schabbat Schalom', so lautet der Gruß, mit dem wir, Jüdinnen und Juden, einander freitags begrüßen. 'Einen friedlichen Schabbat' wünschen wir einander, doch den gibt es für uns nicht, solange die 222 Geiseln ihn nicht mit uns begehen können und am Schabbat-Tisch fehlen. headtopics.com

