Insolvenz von Signa Sports United: Prestigeprojekt Elbtower ausgesetzt

27.10.2023 13:27:00 / Herkunft: KURIERat

Der Online-Sportartikelhändler Signa Sports United (SSU) hat Insolvenz angemeldet. Der Bau am Prestigeprojekt Elbtower in Hamburg wurde ausgesetzt, da Signa mit den Zahlungen in Verzug ist. SSU umfasst mehrere Online-Händler wie Tennis-Point, WiggleCRC, Fahrrad.de und Bikester. Die Aktie des Unternehmens hat seit der Börsennotiz 2021 rund 99 Prozent an Wert verloren. Weitere Tochterunternehmen der Gruppe sollen Insolvenz anmelden.