Insolvenz bei SSU: Bekannte Onlinehändler betroffen

Nachdem letzte Woche bereits über finanzielle Schwierigkeiten berichtet wurde, hat das Unternehmen am Mittwoch Insolvenz angemeldet. Bekannte Onlinehändler wie Tennis Point, fahrrad.de und Bikester gehören zu SSU. Zudem gibt es Zahlungsschwierigkeiten bei einem Hamburger Bauprojekt.Dem „Handelsblatt“ zufolge stellte das Unternehmen beim Amtsgericht Bielefeld in Deutschland den entsprechenden Insolvenzantrag.

Die von Benko kontrollierte Signa Holding hatte vergangene Woche die Reißleine beim Onlinesportartikelhändler gezogen. Zudem wurde die Zusage für eine Eigenkapitalspritze über 150 Mio. Euro zurückgezogen. In Deutschland besitzt Signa unter anderem die Handelskette Galeria Karstadt Kaufhof. Deren Chef sah heute gegenüber dem „Handelsblatt“ keine Gefahr einer finanziellen Schieflage.

In der vergangenen Woche wurde zudem bekannt, dass die Signa den deutschen Sportartikelhändler SportScheck nach drei Jahren an den britischen Sport- und Modehändler Frasers verkaufen wird. Zum Kaufpreis äußerte sich Frasers nicht. Mit einem Abschluss sei im ersten Quartal 2024 zu rechnen, hieß es in der Mitteilung. SportScheck gehört erst seit gut drei Jahren zu Signa Retail, der Warenhaussparte von Benko. headtopics.com

Im Firmenbuch offengelegt wurde – via Protokoll zur Hauptversammlung vom 13. Juli – mittlerweile der Jahresabschluss der Signa Prime Selection AG für das Jahr 2022. Wegen hoher Abwertungen auf das Immobiliengeschäft verbucht das Unternehmen einen Nettoverlust von gut einer Milliarde Euro, nach einem Plus von 732 Millionen im Jahr 2021.

Der Elbtower soll 245 Meter hoch werden, der Rohbau ist derzeit rund 100 Meter hoch. Der Geschäftsführer der Rohbaufirma, Matthias Kaufmann, beschwichtigte jedoch gegenüber dem „Hamburger Abendblatt“: „Wir gehen nach heutigem Stand davon aus, dass die Wiederaufnahme der Baustellentätigkeit zeitnah erfolgen kann.“ headtopics.com

Weiterlesen:

ORF »

Insolvenz von Signa Sports United: Prestigeprojekt Elbtower ausgesetztDer Online-Sportartikelhändler Signa Sports United (SSU) hat Insolvenz angemeldet. Der Bau am Prestigeprojekt Elbtower in Hamburg wurde ausgesetzt, da Signa mit den Zahlungen in Verzug ist. SSU umfasst mehrere Online-Händler wie Tennis-Point, WiggleCRC, Fahrrad.de und Bikester. Die Aktie des Unternehmens hat seit der Börsennotiz 2021 rund 99 Prozent an Wert verloren. Weitere Tochterunternehmen der Gruppe sollen Insolvenz anmelden. Weiterlesen ⮕

Offiziell: Benkos Signa Sports United stellt InsolvenzantragDer Sportartikelhändler Benkos Signa Sports United hat offiziell Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen, das unter anderem die Marken Karstadt Sports und Tennis-Point betreibt, kämpft seit längerem mit finanziellen Schwierigkeiten. Die Insolvenz soll nun eine Neuausrichtung ermöglichen. Weiterlesen ⮕

Diese Stars kommen zum Finale von 'Wetten, dass..?'Wenn es in einem Monat zum letzten Mal heißt: 'Wetten, dass..?', werden so einige bekannte Gesichter auf der Couch neben Thomas Gottschalk sitzen. Weiterlesen ⮕

Insolvenzantrag für Signa Sports United gestelltDas Unternehmen Signa Sports United hat beim Amtsgericht Bielefeld einen Insolvenzantrag gestellt. Der vorläufige Insolvenzverwalter wurde bereits vom Gericht bestimmt. Signa Sports United ist eine Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Berlin und notiert an der Börse. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren erheblich an Wert verloren und kämpft mit finanziellen Schwierigkeiten. Mehrere Tochterunternehmen haben bereits Insolvenz angemeldet und weitere könnten folgen. Weiterlesen ⮕

Insolvenz von Signa Sports United: Prestigeprojekt Elbtower ausgesetztDer Online-Sportartikelhändler Signa Sports United (SSU) hat Insolvenz angemeldet. Der Bau am Prestigeprojekt Elbtower in Hamburg wurde ausgesetzt, da Signa mit den Zahlungen in Verzug ist. SSU umfasst mehrere Online-Händler wie Tennis-Point, WiggleCRC, Fahrrad.de und Bikester. Die Aktie des Unternehmens hat seit der Börsennotiz 2021 rund 99 Prozent an Wert verloren. Weitere Tochterunternehmen der Gruppe sollen Insolvenz anmelden. Weiterlesen ⮕