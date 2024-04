Insolvente Lamarr-Projektgesellschaft zieht Interessenten an

Es dürften 174 Millionen Euro an Verbindlichkeiten bei insolventer Lamarr-Projektgesellschaft anerkannt worden sein. Zudem soll es 30 potenzielle Interessenten geben. Mariahilfer Straße stößt auf reges Interesse bei potenziellen Käufern im In- und Ausland. Das sagte der Masseverwalter der insolventen Projektgesellschaft. Der Verwertungsprozess sei 'voll im Gange', einen Zeitplan oder Details zu den Bietern könne er aber nicht nennen.

In der Branche geht man davon aus, dass mehr als 30 Bieter an dem Projekt interessiert sind. Zu Wort meldete sich Richter im Anschluss an die Prüfungs- und Tagsatzung bei der zahlungsunfähigen Kaufhaus-Errichtungsgesellschaft Mariahilfer Straße 10-18 Immobilien GmbH. Die zur Signa-Gruppe gehörende Projektgesellschaft ist Eigentümerin der Liegenschaft auf der besucherstarken Geschäftsstraße, musste im Februar aufgrund der Pleite der Signa Prime allerdings Konkurs anmelden

KURIERat / 🏆 4. in AT

